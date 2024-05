Auto ramt lijnbus op zebrapad bij Amstelveense rotonde: twee gewonden

Wat er precies is misgegaan, is nog niet bekend, maar het lijkt er op dat de automoiblist de macht over het stuur is verloren en is doorgeschoten over een vluchtheuvel naast de rotonde. De politie heeft de rotonde afgezet voor onderzoek.

Twee jaar geleden vielen er ook al eens gewonden bij een ongeluk met een auto en bus op de Van der Hooplaan. De betrokken auto kwam toen tot stilstand op het fietspad. Dezelfde zomer overleed een 86-fietser na een aanrijding op de weg. Daar was geen bus bij betrokken.