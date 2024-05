Schans Rubberbootrace aangepast nadat deelnemer ruggenwervel brak: "Ga nu langs de kant staan"

De schans van de Rubberbootrace in Hoogkarspel is aangepast, waardoor deelnemers beter in het water terecht moeten komen. Een van de deelnemers brak tijdens een vorige editie zijn ruggenwervel op de schans, toch is hij er dit jaar weer bij. Ditmaal niet als deelnemer, maar als toeschouwer. "Ik sla dit jaar even over en blijf aan de kant staan."