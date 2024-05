Stemhulp nodig voor de Europese Verkiezingen? Doe hier het Kieskompas

Voor sommige een mensen ver-van-hun-bedshow. Toch gaat Europa over belangrijke thema's als bijvoorbeeld migratie, klimaat, maar ook hoe ver de samenwerking moet gaan. Moeten we juist meer optrekken met andere landen, bijvoorbeeld met een gezamenlijk Europees leger. Of moeten we juist meer het heft in eigen handen nemen?

Voor het maken van de stemhulp heeft Kieskompas in drie verschillende onderzoeken meer dan 10.000 mensen gevraagd naar hun mening over Europese onderwerpen. Daaruit zijn 30 stellingen gekomen om je te helpen bij het maken van een keuze.