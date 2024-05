Politieachtervolging eindigt tegen een boom, twee aanhoudingen

De achtervolging startte op de Hoofdweg in Amsterdam. Daar zagen politieagenten het voertuig rijden.

"Ze wilden de bestuurder aan een controle onderwerpen, waarna deze ervandoor ging", laat een woordvoerder van de politie weten aan NH.

Boom in tweeën, bus total-loss

Na een achtervolging over onder andere de A5 en A22, kwam het busje uiteindelijk tegen een boom tot stilstand op de Laan der Nederlanden in Beverwijk. Op foto's is te zien dat dit een flinke klap is geweest. De boom is in tweeën geknakt en het busje is total-loss.

De verdachten verlieten na de crash het busje, maar werden kort daarop aangehouden.

Er zijn twee verdachten aangehouden. De bijrijder is inmiddels heengezonden (het vrijlaten van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten). De bestuurder, een 25-jarige Zaandammer, is overgebracht naar het ziekenhuis.

De woordvoerder laat weten dat er 'goederen' uit het busje in beslag zijn genomen. Wat dit voor goederen zijn wordt momenteel onderzocht.