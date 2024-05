Verrassend olympisch ticket voor kanovaarster Selma Konijn uit De Rijp

Kanovaarders Selma Konijn uit De Rijp heeft zich samen met Ruth Vorsselman verrassend geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs komende zomer. Op het olympisch kwalificatietoernooi in het Hongaarse Szeged wist het sprintduo in de tweepersoonskano (K2) de finale over 500 meter te winnen. Het is voor het eerst in 32 jaar dat een Nederlands kanosprintteam deelneemt aan de Spelen.