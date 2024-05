Ontruiming universiteitsterrein en Rokin, ammoniak en 32 aanhoudingen: zo verliep dag drie UvA-acties

Het UvA-gebouw op het Binnengasthuisterrein in Amsterdam dat demonstranten gisteren hebben bezet is gisteravond ontruimd en het terrein eromheen is leeg. 32 demonstranten zijn aangehouden. In tegenstelling tot dinsdagavond besloot de politie nu wél in te grijpen, nadat de UvA aangifte deed. In de avond trokken demonstranten naar het Rokin, waar het nog tot laat in de avond onrustig bleef.