Loosdrechtse Aimée vangt verwaarloosde hamsters op in haar slaapkamer

Het initiatief van Aimée begon met haar diepgewortelde liefde voor dieren. Als ware dierenliefhebber had ze al een paar cavia's als huisdieren. Een hamster stond altijd al hoog op haar verlanglijstje, maar het idee om verwaarloosde hamsters via online platforms zoals Marktplaats te vinden en ze vervolgens een beter leven te bieden, leek haar nog waardevoller.

Haar slaapkamer, voorheen een plek waar Aimée alleen sliep en huiswerk maakte, is sinds een paar jaar omgetoverd tot toevluchtsoord voor hamsters. Ze voorziet de dieren van de benodigde zorg, zoals voeding, bezoekjes aan de dierenarts en een comfortabele leefomgeving met voldoende ruimte en speeltjes.

Gezin

De ouders van Aimée zijn enorm betrokken bij de opvang, ze doorkruisen het hele land om de hamsters op te halen en ze een fijn thuis te geven. "Van jongs af aan is Aimée een enorme dierenliefhebber, ze is zelfs vegetarisch en is 24/7 bezig met de opvang. Wij zijn hele trotse ouders", aldus haar vader. Ritjes naar de dierenarts heeft het gezin ook al vaak genoeg gemaakt. "Het is geen goedkope hobby, maar Aimée krijgt tegenwoordig ook donaties om de hamsters te blijven verzorgen."

Tips

De vijftienjarige heeft ook nog tips voor mensen die thuis een hamster hebben: "Zorg dat de diertjes minimaal een 15 centimeter dikke bodembedekking hebben om zich in te verstoppen en kies voor een terrarium in plaats van een plastic hok met spijlen. Hier gaan ze uit stress in bijten en dat is heel slecht voor ze. Tenslotte een zandbad waarin de hamsters zich kunnen wassen en een houten loopwiel. Zo houd je je hamster blij en gezond!"