'Grootste Songfestivalfan' Niek organiseert speciale finale-avond bij café in Hoorn

De avond in Hoorn is een relatief jonge traditie, die elk jaar serieuzer wordt. "Het is een uit de hand gelopen hobby", vertelt Niek. In 2019 begon hij met het organiseren van het feestje. "Ik snap zelf ook niet goed waar ik mijn songfestivalgekte vandaan heb, want mijn vrienden en familie hebben er niets mee." Zelf had hij heel erg de behoefte om gezamenlijk naar het Songfestival te kijken. "In Hoorn was er geen gezamenlijk kijkfeestje, daarom heb ik besloten om het dan maar zelf te gaan organiseren."