Oude Doopsgezinde Vermaning moet de culturele huiskamer van de Beemster worden

Piep van Sante zit sinds september in haar nieuwe atelier in het gebouw aan de Middenweg. Het is wel een stuk kleiner dan haar vorige in hartje Middenmeer. "Dat vind ik helemaal niet erg. Het is heerlijk vertoeven hier", aldus Van Sante. "Ik maak nu alleen veel kleiner werk, want anders past het niet."

Ze haast zich daarna naar het erf, want er moet nog veel werk verricht worden voor de open dag morgen. De Oude Doopsgezinde Vermaning is een van de 51 locaties waar bezoekers langs kunnen komen tijden de Open Dag Beemster op Hemelvaartsdag.

Veel publiek

Van Sante is niet de enige die bezig is, in de kerk zelf zijn ook al drie kunstenaars druk in de weer met het tentoonstellen van hun werk. Ze verwachten morgen veel publiek. "Het wordt mooi weer met Hemelvaart en dan komt iedereen met de fiets langs."