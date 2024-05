🔴Liveblog: Mobiele Eenheid grijpt in bij bezetting Binnengasthuisterrein UVA

41 minuten geleden

Zo'n twintig busjes van de politie en de ME staan opgesteld op het Rokin, in de buurt van het Binnengasthuisterrein in Amsterdam dat bezet wordt door pro-Palestijnse demonstranten. Ook staat er een shovel klaar. Een woordvoerder van de politie zegt tegen het ANP dat er nog geen opdracht vanuit de driehoek is gekomen om over te gaan tot ontruiming.

Het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam wordt sinds dinsdagmiddag bezet door actievoerders die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Woensdagmiddag zijn er honderden demonstranten aanwezig.

