Woningen Stompetoren-West stap dichterbij met versoepeling bouwregels

Ook de dorpsraad van Stompetoren ziet de versoepeling van de bouwregels als een stap vooruit. "Hopelijk staan de woningen er binnen een paar jaar", wenst voorzitter Sylvester Liefting. "Stompetoren is ooit aangewezen als enige groeikern in de Schermer. Natuurlijk zijn er ook inwoners die zeggen dat het dorp niet groter moet worden, maar de woningnood - ook onder onze eigen jeugd en ouderen - is echt heel hoog."

Niet in natuurgebieden

Liefting benadrukt nog maar eens dat het voor de leefbaarheid en de voorzieningen in dorpen van levensbelang is dat er voldoende (jonge) mensen kunnen wonen. "Maar ook voor de school, voetbalvereniging of fanfare. Die hebben verse aanwas nodig."

BAS-raadslid Gosse Postma wijst ook op de impuls voor verenigingen, scholen, "maar ook de broodnodige mantelzorg voor onze ouderen." Postma heeft zich de afgelopen jaren ingezet om Stompetoren-West gerealiseerd te krijgen. "Onder meer woonminister Hugo de Jonge kwam op ons verzoek hier op visite en ik heb namens de Alkmaarse gemeenteraad ingesproken bij Provinciale Staten."

"Ik ben vooral blij voor al die woningzoekenden", verzucht hij. "Alle seinen voor 'een straatje er bij' of om woningen aan de randen van dorpen toe te voegen staan wat mij betreft op groen. En natuurlijk: we gaan niet bouwen in natuurgebieden zoals de Eilandspolder, maar er zijn weilanden genoeg die zich bij uitstek lenen om huizen te op bouwen. In Stompetoren, maar bijvoorbeeld ook in de Egmonden."