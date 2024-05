Hoe hondje Ruby een oplaaiende woningbrand in Beverwijk voorkwam

Opsporing Verzocht zocht het baasje van de redder in nood op, die kan er nog altijd niet bij wat het gezin overkomen. "Ik werd wakker van het geblaf van Ruby. Dat doet ze weleens vaker als mijn zoon thuiskomt. Toen zag ik door het raam van de schuifdeur de vlammen en heb ik een gil gegeven 'je moet eruit je moet me komen helpen'.

De vriend van het slachtoffer gaat er meteen uit en regelt een emmer met water. "Je kan er gewoon niet bij met je hoofd", vertelt ze aan het opsporingsprogramma. "Met niemand heb je wat, je leeft je leventje, je kan het gewoon niet geloven dat het bij jou gebeurt."

Het is nog altijd onduidelijk wie de verdachte is. Over hem zijn best wat details bekend, aangezien hij op camerabeeld is vastgelegd. Het gaat om een man van rond de 1.80 m met een slank postuur. Hij is tussen de 18 en 30 jaar oud en heeft een lichte of licht getinte huidskleur. De verdachte heeft donker haar en opvallende donkere, volle wenkbrauwen. Hij was helemaal in het zwart gekleed en droeg een zwarte tas met een groot wit logo van Adidas erop. Zijn jas is van het merk The North Face.