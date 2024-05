Herinneringen aan nachtburgemeester Cees Keeman herleven in Beverwijk

Meester in aandikken

Cees Keeman was de nachtburgemeester van Beverwijk, wereldberoemd in eigen stad, dankzij zijn opvallende verschijning en babbels. "Hij was een meester in het vreselijk aandikken van waargebeurde verhalen. En met succes, mensen hingen aan zijn lippen", vertelt José Schuyt, eigenaresse van eetcafé Camille.

Ze haalt de verhalenverteller zo weer voor de geest. "Ken je Schiffmacher? Het is een type zoals hij. Het was een grote stevige man. Hij had altijd een shaggie in zijn bek, een potlood achter zijn oor. Droeg geitenwollen sokken met sandalen en een grote broek met trui en altijd een medaillon."

Cees hing vaak bij haar over de bar. En net als velen kende ze hem van de kroeg. Het was de plek waar hij veel van zijn schilderijen verkocht, vertelt Frans Koster, een goede kennis. 'Ik wil even wat laten zien', zei hij dan. "En dan was er altijd wel iemand die daar 20 of 25 gulden voor wilde neerleggen."

Tekst loopt door onder de afbeelding.