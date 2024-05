Politiebureau te koop: wat gebeurt er met historisch pand in Haarlemse Bomenbuurt?

De voedseluitgifte gebeurde destijds op de binnenplaats, aan de kant van de Berkenstraat. Het gebouw was toen nog geen politiebureau, maar een school. Dat was ook de functie waarvoor het gebouw in 1929 is neergezet: een school voor voorbereidend lager onderwijs. Een kleuterschool zouden we nu zeggen. Ontwerper was de Haarlemse architect Pierre François De Bordes. Hij tekende meer Haarlemse scholen, maar hielp ook met het ontwerp van open luchtzwembad De Houtvaart.

Maatschappelijke bestemming

In tegenstelling tot De Houtvaart is de voormalige school in de Bomenbuurt geen monument. De koper zou het pand dus kunnen slopen en er een modern bouwwerk neerzetten. Wel is de koper gebonden aan het bestemmingsplan. Dat schrijft voor dat het pand een maatschappelijke bestemming krijgt. Denk aan een school of een kinderopvang. Gezien de potentie van de locatie is het echter ook niet ondenkbaar dat een projectontwikkelaar de grond opkoopt en via de gemeente het bestemmingsplan probeert te wijzigen.