Gesprekken tussen demonstranten en bestuur UvA leveren nog weinig op

"Laat ik eerst zeggen dat we heel blij zijn dat we in gesprek zijn. Hebben meer dan een uur gepraat, heel fijn om dat te doen. Begrijpen dat de situatie in Gaza hun heel erg raakt, dat doet het ons ook. Ze hebben een aantal eisen en daar hebben we rustig over zitten praten, maar we zijn er nog niet uit. We praten om 16.00 uur verder", laat Verbeek weten aan AT5.

De demonstranten willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instituten verbreekt. Sinds dinsdagavond blokkeren zij het terrein in het centrum van Amsterdam.

Een deel van hen heeft daar ook de nacht doorgebracht. Maandagavond was er ook een demonstratie op de Roeterseilandcampus van de UvA. Dat protestkamp werd door de politie ontruimd.

Goed voorbereid

NH-verslaggever Sjoerd Hilarius probeerde vanochtend met de demonstranten te praten en trok richting de barricades van de bezetting. Hij sprak met een van hen die in de nacht de wacht hield. De demonstranten zijn goed voorbereid en hebben overal aan gedacht.

"We hebben een fijne gemeenschap opgebouwd, we hebben eten voor iedereen. Voor vrouwen hebben we zelfs maandverband en tampons. We hebben ook medicijnen", zei een van de demonstranten.