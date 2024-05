Bewoners en ondernemers kritisch over herinrichting Haarlemse Spaarnwouderstraat

Een van die ondernemers in de Spaarnwouderstraat is Edwin Brink van mannenmodezaak Christiaan B. "Wij verkopen grote maten. Onze klanten zijn dus ook groot en vaak minder mobiel. Ze komen uit de hele regio, meestal met de auto. Nu kunnen ze nog om de hoek in de Koralensteeg parkeren. Straks kan dat niet meer. Dit gaat ons klanten kosten, dus daar zijn we niet blij mee. We zijn wel voor het verfraaien van de straat, maar houd rekening met bewoners en ondernemers."

Edwin Brink: "We zitten hier al dertig jaar met de winkel. We horen van de bewoners wat er gaat gebeuren, niet van de gemeente. Vorige week kreeg ik voor het eerst een brief, waarin werd uitgelegd dat we de plannen nu kunnen inzien. Ik snap dat het lastig is, omdat er veel verschillende belangen spelen. Maar een slecht plan uitvoeren, is natuurlijk nooit goed."