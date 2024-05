Ook Joost Klein is te zien op Hemelpop in Hilversum

Toen bekend werd dat het optreden van Joost precies tijdens Hemelpop zou vallen, wilde organisator Laurenz Rip daar toch iets mee doen. "Als je een muziekfestival bent, dan kan je natuurlijk niet om het Eurovisie Songfestival heen", vertelt hij enthousiast. Laurenz heeft zelf ook een band met het zingfestijn. "Vroeger was ik technisch producer voor het Songfestival, dus het zit het toch beetje in mijn bloed."

Een mooie meevaller: Joost is pas als laatste aan de beurt met zijn act, rond 22.30 uur. "Daar hadden we mazzel mee. Nu past zijn optreden mooi na de Amy Winehouse Tribute." Hierna wordt er semi-live overgeschakeld naar het Zweedse Malmö, op een groot scherm naast het podium. Na Joosts optreden gaan de speakers op Hemelpop weer tot middernacht aan. De uitslag van de halve finale kunnen de bezoekers ook meekrijgen, want het scherm blijft gewoon aanstaan.

Laurenz heeft er in ieder geval veel zin in: "Ik ben super enthousiast. We hebben een geweldige line-up en het optreden van Joost maakt het helemaal rond. En we zijn natuurlijk gezegend met de weersverwachting op Hemelvaartsdag", grapt hij.