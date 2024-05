Eerste bungalows al deze zomer op camping Vogelenzang: "Gemeente laat het gebeuren"

Onlangs is de traditionele familiecamping in handen gekomen van MarinaParks. Dat wil 200 luxe chalets bouwen op het terrein in de duinen. De kampeerders, die er vaak al jaren staan, zijn bang dat de overname hen uiteindelijk hun plekje kost. Bungalows neerzetten op het veld in de duinen is voor de nieuwe eigenaar lucratiever dan op de oude voet verder gaan. Camping Vogelenzang gaat verder onder de naam MarinaPark Residentie Bloemendaal.

Denderen door

Coen Kruythof, die er 's zomers een caravan bewoont, vreest dat de camping uiteindelijk in zijn geheel wordt opgeofferd voor de bouw van bungalows en dat er voor de oude kampeerders geen plaats meer is. Hij maakt dat op uit de snelheid waarmee MarinaParken de bungalows volgens hem wil neerzetten op het terrein in de duinen. ''Deze jongens denderen door'', zegt hij.

Aspirant-kopers krijgen met Pinksteren een rondleiding. Zij kunnen kiezen uit twee verschillende types: een zespersoons voor 475.000 euro en een vierpersoons voor 395.000 euro. De bungalows mogen het hele jaar worden bewoond. Er wordt gebouwd zonder bouwvergunning. Ook voor de voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleggen van de riolering zou geen vergunning nodig zijn.

Dezelfde truc

In Vogelenzang gebeurt op dit moment hetzelfde als enkele kilometers verderop in Zandvoort. Daar wil Kennemer Park BV 260 chalets neerzetten op camping Sandevoerde, eveneens zonder vergunning. Net als camping Vogelenzang is het nu nog een authentieke familiecamping. Kruythof: "In Vogelenzang passen ze dezelfde truc toe als in Zandvoort. Door kant-en-klare units neer te zetten, zeggen ze dat er van bouwen geen sprake is en dus ook geen vergunning nodig is."

" De gemeente moet zich er actiever mee bemoeien"

Er zijn meer overeenkomsten tussen Sandevoerde en camping Vogelenzang. Net als in Zandvoort houdt de gemeente Bloemendaal, waar Vogelenzang onder valt, zich afzijdig. Kruythof: "Het is overal hetzelfde. Gemeenten laten het gebeuren. Ik zou graag zien dat ze zich actiever zouden bemoeien met de ontwikkelingen op de camping."

Kruythof: "Er zijn genoeg argumenten voor de gemeente om deze zaak serieus te nemen, maar tot op heden heb ik daar weinig van gemerkt. Ik heb niet veel hoop dat het beter gaat worden. Wethouder Wijkhuisen heeft de portefeuille overgedragen aan zijn collega Heijink, omdat hij vanwege ziekte is vertrokken. Die zal zich eerst moeten inlezen.''

Volgens de partij waarbij Kruythof steunraadslid is, Zelfstandig Bloemendaal, mag MarinaParken niet zomaar bouwen op deze plek. De partij beroept zich op het bestemmingsplan voor dit gebied. Dat zou op meerdere manier uit te leggen zijn.

"Shocking dat wij niks horen"

Een vaste campingbezoeker die niet met naam wil worden genoemd, zegt het 'shocking' te vinden dat tot dusverre alleen is gemeld dat de camping van eigenaar is veranderd. Zij vindt dat de kampeerders niet goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen

Volgende week staat de toekomst van de camping op de agenda van de Commissie Grondgebied van de gemeente Bloemendaal. In Zandvoort wordt een dag later in een commissievergadering gesproken over Camping Sandevoerde.

De gemeente Bloemendaal was niet in de gelegenheid te reageren.