Eerste halve finale Kratje Trap zorgt voor chaos, botsingen en valpartijen

Kratje Trap is aanbeland bij de halve finales. In het feestelijke stadion van Telstar nemen deze week de mannen van Alkmaarsche Boys het op tegen de vrouwen van Nieuw-Sloten. De winnaar plaatst zich voor de finale van deze hilarische, maar ook zeer competitieve rubriek. Voor een eerlijk en objectief resultaat is scheidsrechter tante Dicky ingevlogen. Met haar scherpe ogen en luide stem houdt ze alles nauwlettend bij.