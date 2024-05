Temperaturen lopen op: Hemelvaartsweekend wordt nóg iets warmer

Vandaag is het vooral nog bewolkt, vertelt NH-weerman Jan Visser. Later op de dag gaat het opklaren en de temperatuur blijft hangen tussen de 13 en 15 graden.

Op Hemelvaartsdag begint de temperatuur dan langzaamaan te stijgen. "In de ochtend is er misschien wat mist en aan de kust wat bewolking, maar daarna wordt het zonnig", aldus Visser. Het wordt morgen 15 tot 18 graden en er staat weinig wind.

25 graden op zondag

Ook op vrijdag wordt het weer ietsjes warmer en die trend zet zich het hele weekend voort. "Het is het hele weekend droog en we zien vrij zonnig weer. Vrijdag wordt het zo'n 20 tot 21 graden, zaterdag 23 graden en op zondag maximaal 25 graden." Er staat op zondag een zwakke oostenwind.

Na het weekend blijft het ook nog even warm, met temperaturen rond de 24 of 25 graden op maandag. Maar daarna is het voorlopig even gedaan met de pret. Later op de dag is er wel kans op een bui en in de rest van de week wordt het weer wat 'onbestendiger' volgens Visser, met meer kans op buien en lagere temperaturen.