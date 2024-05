Te smalle fietsstrook 'schuld van aannemer': gemeente bezint zich op dure rekenfout

René Rood van de Fietsersbond heeft goede hoop dat de fout wordt hersteld. "We hebben meteen gezegd dat we met 'foutje bedankt' geen genoegen nemen en er werk van maken. We moeten de procesmanager van de gemeente, die het project begeleidt, duidelijk gaan maken dat het gevaarlijk is voor fietsers. Op de Pijlslaan en een ander stuk van de Leidsevaart is eerder ook al een te smalle fietsstrook aangelegd. Daar heeft de gemeente het alsnog verbreed. Er zijn dus voldoende precedenten."