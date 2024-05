Scholieren in Zuid maandenlang geteisterd door straatrovers: "Niet iedereen durft aangifte te doen"

In november vorig jaar werd duidelijk dat leerlingen van het Vossius Gymnasium doelwit waren van overvallers. Enkele weken later bleken ook scholieren van andere middelbare scholen slachtoffer. Over exacte cijfers kan de politie niks zeggen en daarbij ligt het aantal overvallen vermoedelijk hoger dan dat er gemeld is.

“We hebben nu een aantal zaken in onderzoek en we denken dat er meer zaken zijn en meer straatroven zijn gepleegd", vertelde Olav Brink van de politie Amsterdam toen. "We kunnen ons voorstellen dat aangifte doen best wel spannend is, maar wij willen deze verdachten ook opsporen en aanhouden, want we nemen dit heel serieus."

Verdachten opgepakt

De politie, het stadsdeel en de schoolbesturen maakten het terugbrengen van rust rondom de scholen tot een prioriteit. De politie heeft onlangs twee jonge verdachten aangehouden die op heterdaad betrapt zijn tijdens het uitvoeren van een straatroof.

De jongens waren 15 en 16 jaar oud en zaten op een lichtblauwe fatbike. Ze kwamen overeen met het signalement dat doorgegeven werd door slachtoffers van straatroven in het stadsdeel.

Betaalverzoek

De incidenten waren impactvol voor de scholieren die slachtoffer werden. Bij de straatroven werden veelal mobiele telefoons, geld of draadloze oortjes buitgemaakt. Opvallend was ook dat de politie in januari sprak over een andere methode. Hierbij ging het niet om spullen, maar werden slachtoffers ter plekke gedwongen om een betaalverzoek over te maken.

"Vervolgens vragen ze aan de jonge slachtoffers om hun telefoon te laten zien met daarop hun bankrekening", omschreef Olav Brink de situatie destijds. "Als daaruit blijkt dat er voldoende geld op staat, dan belt de verdachte een geldezel op om te zorgen dat die een tikkie stuurt. De jonge slachtoffers worden vervolgens onder druk gezet om ter plekke dat geld over te maken."