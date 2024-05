Molens komen tot leven door kunstproject met gedichten, muziek en oude videobeelden

"Het is toch heel bijzonder dat we die grote objecten die overal staan, soms toch over het hoofd zien." De Haarlemse Charlotte Bernson is één van de drie kunstenaars die meedoet aan het project 'Verhalen van de wind'. Ze is een geboren mug, maar heeft tot voor kort elders in Nederland gewoond. Nu ze terug is in Haarlem, vindt ze het erg leuk dat ze haar steentje kan bijdragen aan de voorstellingen. Want ineens ziet ze veel meer molens in haar eigen omgeving.

Ze is voor haar visuele kunstwerk het Noord-Hollands Archief ingedoken, of zoals ze het ook wel noemt 'de schatkist'. Met oude filmpjes en foto's maakte Bernson een collage over de molens. Het gaf haar een nieuwe kijk in de oude wereld: het winkeltje onder de korenmolen De Zandhaas in Santpoort dat er nog steeds is en de brandende molen De Adriaan aan het Spaarne, die later weer werd opgebouwd.

Tekst gaat door na de foto.