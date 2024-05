De tijd lijkt stil te staan in oude bunker uit Koude Oorlog: "Een museumstuk"

"Toen dit gemaal eind jaren '60, begin jaren '70 gebouwd werd, zaten we volop in de Koude Oorlog. Dit gemaal is daarom voorzien van een schuilkelder voor als de bom zou vallen. Het is sinds de val van de muur in 1989 niet meer onderhouden, want het gevaar uit het Oosten is weg. Het is een museumstuk geworden."

Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor de bevoorrading. Als het mis zou gaan dan moest er immers wel eten zijn. Medewerkers kwamen daarom regelmatig langs op het gemaal om de voorraden aan te vullen of te vervangen. Voor het vermaak lagen er ook tijdschriften die regelmatig werden omgeruild zodat er altijd actuele lectuur voorhanden was.

Onbruikbaar

Gemaalbeheerder Peter Ottervanger benadrukt dat de bunker niet meer te gebruiken is. Zo is onder andere de filterinstallatie voor verversing van de lucht niet meer intact. Vroeger werd er grind gebruikt om de hitte uit de lucht te halen die vrijkwam bij een aanval met bommen, maar dat systeem werkt niet meer.