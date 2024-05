Brand verwoest tuinwinkel en planten: volkstuinvereniging Texelstroom roept hulp in

De brandlucht hangt nog altijd rond het volkstuincomplex Texelstroom in Den Helder. Voorzitter Koos IJzendoorn laat de schade zien in de werkplaats en de winkel. "Het is een enorme klap voor ons. Alle gereedschap, alle voorraad, de trekker, alles is verloren." Maar ook een deel van het zaaigoed, de pas opgekomen planten, is door brand vernietigd.

Welkom

"Ik heb hier nog wat spruitplantjes", zegt Herman Vaars, die de 'kraamkamer' van de volkstuin beheert. "Maar de koolplanten zijn verbrand." Er staan nog genoeg voor de verkoop; courgette- en paprikaplantjes. IJzendoorn hoopt op een goede opkomst zaterdag tijdens de stekkenmarkt die van 10.00 tot 16.00 uur wordt gehouden aan de Texelstroomlaan 3 in Den Helder. "Alle hulp is welkom."

Waar de brand overigens is ontstaan, weten ze nog niet. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting, zo is gebleken uit technisch onderzoek, zegt Koos IJzendoorn.