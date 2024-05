Dit is de Top 100 van Noord-Holland van 2024

De lijst is te horen op Hemelvaartsdag van 09:00 tot 18:00. De presentatie is in handen van Nicolas Ruis, Patricia Nagelkerke en Nick Velderman. Naast deze heerlijke lijst, vol muzikale pareltjes van Noord-Hollandse komaf, hoor je ook enkele makers van deze muziek aan het woord.

100 Total Touch - 'Touch Me There'

99 Boudewijn de Groot - 'Welterusten Meneer De President'

98 Acda & De Munnik - 'Niet Of Nooit Geweest'

97 Willeke Alberti - 'Telkens Weer'

96 Cats - 'Let's Dance'

95 Krezip - 'Sweet Goodbyes'

94 Bintangs - 'Ridin' On The L&N'

93 City To City - The Road Ahead'

92 Rob de Nijs - 'Banger Hart'

91 Cats - 'Why'



90 Marco Borsato - 'Vrij Zijn'

89 Koos Alberts - 'Ik Verscheurde Je Foto'

88 Gerard Joling - 'Maak Me Gek'

87 Boudewijn de Groot - 'De Vondeling Van Ameland'

86 De Dijk - 'Ik Kan Het Niet Alleen'

85 Cats - 'Times Were When'

84 Drs. P - 'Dodenrit'

83 De Poema's - 'Mijn Houten Hart'

82 3J's - 'Mensen'

81 The Scene - 'Iedereen Is Van De Wereld'



80 Danny de Munk - 'Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen'

79 Waylon / The Common Linnets - 'Calm After The Storm'

78 André van Duin - 'Voor Altijd'

77 De Dijk - 'Als Het Golft'

76 André Hazes - 'Geef Mij Je Angst'

75 Jan Smit - 'Als De Morgen Is Gekomen

74 Rob de Nijs - 'Het Werd Zomer'

73 Zen - 'Hair'

72 Chef'Special - 'In Your Arms'

71 Bloem - 'Even Aan M'n Moeder Vragen'



70 The Cats - 'Marian'

69 Acda & De Munnik - 'Morgen Wordt Fantastisch'

68 Willeke & Willy Alberti - 'Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen'

67 Drukwerk - 'Schijn 'N Lichtje Op Mij'

66 Dizzy Man's Band - 'The Opera'

65 Rob de Nijs - 'Foto Van Vroeger'

64 Nick & Simon - 'De Soldaat'

63 De Dijk - 'Bloedend Hart'

62 The Nits - 'In The Dutch Mountains'

61 The Cats - 'Be My Day'



60 René Froger & Donnie - 'Bon Gepakt'

59 Ramses Shaffy - 'Laat Me'

58 Alain Clark - 'Father & Friend'

57 Boudewijn de Groot - 'Jimmy'

56 BZN - 'Just An Illusion'

55 De Jeugd van Tegenwoordig - 'Sterrenstof'

54 Acda & De Munnik - 'De Stad Amsterdam'

53 Boudewijn de Groot - 'Verdronken Vlinder'

52 André Hazes - 'Kleine Jongen'

51 The Scene - 'Blauw'



50 Bob Fosko - 'Fluiten'

49 Tol Hanse - 'Big City'

48 Marco Borsato - 'Ik Leef Niet Meer Voor Jou'

47 Jan Smit - 'Laura'

46 Spargo - 'You And Me'

45 Ramses Shaffy - 'Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder

44 George Baker Selection - 'Paloma Blanca'

43 Nick & Simon 'Kijk Omhoog'

42 Oôs Joôs - 'Bier En Zwere Sjek'

41 Dolly Dots - 'Love Me Just A Little Bit More'



40 Canyon - 'Mooi Volendam'

39 De Dijk - 'Als Ze Er Niet Is'

38 Ten Sharp - 'You'

37 André Hazes - 'Zij Gelooft In Mij'

36 Acda & De Munnik - 'De Kapitein II'

35 BZN - 'Mon Amour'

34 Drukwerk - 'Je Loog Tegen Mij'

33 Boudewijn de Groot - 'Het Land Van Maas En Waal'

32 Focus - 'Hocus Pocus'

31 Cornelis Vreeswijk - 'De Nozem En De Non'

30 De Dijk - 'Niemand In De Stad'

29 Ben Cramer - 'De Clown'

28 Dotan - 'Home'

27 Frans Halsema & Jenny Arean - 'Vluchten Kan Niet Meer'

26 Claude - 'Ladada (Mon Dernier Mot)'

25 Marco Borsato - 'Dochters'

24 Liesbeth List en Ramses Shaffy - 'Pastorale'

23 Douwe Bob - 'This World Is Our Home'

22 De Dijk - 'Dansen Op De Vulkaan'

21 Nick & Simon - 'Pak Maar M'n Hand'



20 André Hazes - 'De Vlieger'

19 Kayak - 'Ruthless Queen'

18 Astrid Nijgh - 'Ik Doe Wat Ik Doe'

17 Herman Brood - 'Saturday Night'

16 Lucifer - 'House For Sale'

15 3J's - 'Wiegelied'

14 Boudewijn de Groot - 'Testament'

13 Caro Emerald - 'A Night Like This'

12 The Cats - 'Lea'

11 George Baker Selection - 'Little Green Bag'



10 Rob De Nijs - 'Malle Babbe'

9 Frans Halsema - 'Voor Haar'

8 André Hazes - 'Bloed, Zweet En Tranen'

7 Boudewijn de Groot - 'Avond'

6 Oôs Joôs - 'Prut An Me Leerze'

5 The Cats - 'One Way Wind'

4 Acda & De Munnik - 'Het Regent Zonnestralen'

3 Wim Sonneveld - 'Het Dorp'

2 André van Duin - 'Als De Zon Schijnt'

1 Van Dik Hout - 'Stil In Mij'