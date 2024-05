Liveblog UvA-campus: duizend demonstranten aanwezig, ME opgeroepen

1 minuut geleden

De Israëlische studente Tamar voelt vooral 'verdriet' na de protestactie van gisteren. "Ik zie de agressie van de partijen die er zijn. Ik zie de politie mensen met geweld van het terrein halen. Dit is de campus waar ik studeer, de beelden doen mij pijn." Wat Tamar vooral pijn doet, is dat het gesprek niet wordt aangegaan. "Dat het gevoel er heerst dat dat dit geweld nodig is om je mening te kunnen uiten."