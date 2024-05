🔴 Liveblog UvA-campus: barricades bij het Binnengasthuisterrein

46 minuten geleden

Een politiewoordvoerder laat aan mediapartner AT5 weten dat agenten 'monitoren' wat er gebeurt. De driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie) moet een beslissing nemen over een eventueel ingrijpen. Daar wordt nog op gewacht.

Gisteren bleek al dat het nemen van zo'n beslissing in Amsterdam vele uren kan kosten. Toen kwam de Mobiele Eenheid pas om 2.00 uur in de nacht in actie.