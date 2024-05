Liveblog UvA-campus: duizenden demonstranten aanwezig

47 minuten geleden

De twee bruggen en de wegen in de richting van het grasveld waar gisteren de demonstratie was, zijn op het moment afgezet met bouwhekken. De locatie, waar over minder dan een uur een nieuwe demonstratie is aangekondigd, lijkt daardoor moeilijk te bereiken. De toegangshekken zijn vastgemaakt aan elkaar, aan de bruggen en aan regenpijpen. Ook hangen ze over de rand, zodat je er niet gemakkelijk langs kan klimmen.

Politieagenten zijn wel aanwezig op het terrein, net als een drone. Volgens een woordvoerder van de politie staan de hekken er al sinds vanochtend, dat had onder andere te maken met de opruimwerkzaamheden en de losse bakstenen die er liggen. Het is nog niet duidelijk of de UvA, de beheerder van het terrein, de hekken straks opent voor de demonstratie.