Dodelijk duikongeluk Afsluitdijk is tragisch ongeval, werkgever niet schuldig bevonden

De duiker kwam in de ochtend van 26 oktober 2022 in een van de bouwputten van de Afsluitdijk om het leven. Hij voerde onder water werkzaamheden uit in een bouwkuip van de nieuwe spuisluizen, maar raakte bekneld. Toen de duiker uit zijn positie was bevrijd en naar boven was gehaald, is hij door de hulpdiensten nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De verslagenheid bij Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel was groot. Bij de Afsluitdijk werd de vlag van de werkgever van de duiker halfstok gehangen. "We wensen de nabestaanden veel sterkte", liet Rijkswaterstaat nog weten.

Seponeren

De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan, daarna werd besloten de zaak te seponeren. "Onderzoek wees uit dat de werkgever zich aan de regels heeft gehouden en dat de gebruikte werkwijze ook vaker werd toegepast", aldus een voorlichter van het Functioneel Parket.

"Om onverklaarbare redenen is de duiker op enig moment te laag terechtgekomen en is hij beklemd geraakt onder een grote plak keileem. Er is sprake van een tragisch ongeval dat naar het oordeel van het OM niet aan de werkgever strafrechtelijk is te verwijten."