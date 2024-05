Slechtziende senioren zoeken steuntje in de rug tijdens maandelijkse fietstocht

"We hebben nu één elektrische tandem, maar voor veel deelnemers én vrijwilligers wordt het steeds moeilijker om bij te blijven. We fietsen soms 60 kilometer", vertelt Mirjam. Het vinden van vrijwilligers die voorop de tandem willen zitten om 'de ogen' van de deelnemers te zijn is volgens haar ontzettend moeilijk.

Áls ze al mensen vinden zijn die vaak zelf ook al 70+. Veel vrijwilligers hebben dus ook baat bij een elektrische tandem.

Prijskaartje

Daarom wil Mirjam vier 'gewone' tandems van elektrische trapondersteuning laten voorzien, maar daar hangt een prijskaartje aan. In totaal kost het laten ombouwen van de tandems 3.500 euro.

Een groot deel van het bedrag is al binnen, maar ze hoopt dat meer mensen de fietsers te hulp schieten. "Er zijn al heel weinig mogelijkheden om begeleid te sporten, dus dit mag niet ook nog verdwijnen. Het is in het algemeen altijd vechten voor gehandicaptensport, want er is meestal wel beleid, maar geen geld."

Bekijk hieronder de reportage die NH Helpt eerder maakte over het gebrek aan fietsvrijwilligers bij Cormeta