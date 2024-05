Fietsersbond: door rekenfout zorgt gloednieuwe fietsstrook Leidsevaart voor onveilige situatie

Hij is er vanmiddag met een rolmaat op uitgetrokken. "Kijk maar: 25 centimeter te smal", wijst hij op zijn meetlint. "Met die uitstekende spiegels en deuren die open en dicht gaan, blijft er voor de fietsers een heel smal stukje over."

"Ze worden gemangeld tussen de auto's. Daar hebben we voor gewaarschuwd. Heel vervelend dat een procesmanager eenzijdig iets anders beslist dan in de gemeenteraad is afgesproken." Volgens Rood is er in de uitvoering duidelijk iets mis gegaan en dat is volgens hem niet de eerste keer. "We hebben recent zo'n zelfde geintje gehad in de Emmastraat."

Verrast

De procesmanager die het project namens de gemeente begeleidt, antwoordt de Fietsersbond in een mail net zo verrast te zijn over de te smalle strook als de belangenvereniging. De aannemer is er volgens hem pas tijdens de werkzaamheden achter gekomen dat de rijbaan voor auto's in werkelijkheid 25 centimeter smaller is dan gedacht.

"Dit had niet pas duidelijk mogen worden tijdens het aanbrengen van het asfalt en het belijnen", zegt de procesmanager in de mail. Hij voegt er aan toe: "Als we dit eerder hadden geweten, hadden we nagenoeg hetzelfde gedaan. We laten de situatie nog zoals het nu is." Bij navraag bij de gemeente was er niemand in de gelegenheid om de mail toe te lichten.

Schouw

Rood benadrukt dat het voor de Fietsersbond niet zo maar een zaakje is. Omdat de gemeente niet verder wilde gaan dan 1.75 meter en de Fietsersbond twee meter eiste, moest er destijds een bezwaarprocedure aan te pas komen. Rood: "Die hebben we gewonnen. Heel vervelend om dan nu te moeten ervaren dat ze zich er in de uitvoering niet aan hebben gehouden."

De Fietsersbond spreekt de hoop uit dat een schouw waarin de werkzaamheden op de Leidsevaart worden geëvalueerd de gemeente alsnog aanzet tot verbreding van de fietsstrook. "Bij eerdere projecten in de stad zijn ook bepaalde onderdelen aangepast. Ik mag tot hopen dat dat hier ook gaat gebeuren."