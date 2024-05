Hilversumse verbrijzelde haar voet door ongeluk, maar wie hielp haar zo lief?

Ankie*, een gepassioneerde wandelaar, had slechts een week voor het ongeluk nog het bekende Pieterpad afgerond samen met haar man. Haar liefde voor het verkennen van de Nederlandse natuur is een onderdeel van haar leven geworden. Nu zit ze gekluisterd aan de bank met een pijnlijke voet, wachtend op haar operatie die volgende week plaatsvindt.

Onbekende vrouw

De gebeurtenissen van die dag zijn nog steeds pijnlijk voor Ankie, maar één lichtpuntje staat helder in haar geheugen gegrift: de hulp van een onbekende vrouw die haar direct na het ongeluk bijstond. Haar 'reddende engel', zegt Ankie. "Van wat ik mij kan herinneren had ze donkerblond haar en haar stem klonk als iemand tussen de 30 en 50 jaar. Ze zei dat ze net terugkwam van het sporten."

Ook de automobilist bleef al die tijd op de plek van het ongeluk tot de ambulance kwam, maar de geruststelling die de onbekende vrouw gaf was precies wat Ankie nodig had. "Ze stelde me gerust en is al die tijd bij mij gebleven. Precies wat ik op dat moment nodig had".