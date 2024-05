Tussen de puinhopen op de campus is er ook begrip voor het Gaza-protestkamp

De eerste toeschouwer is er heel vroeg bij, namelijk al iets na 6.00 uur vanmorgen. Een buurtbewoonster neemt de situatie in zich op. "Ik was hier gisteravond ook", vertelt ze. "Ik wilde kijken hoe het er nu voor stond en ik zag dat het verlaten was en een puinzooi was geworden." De verlaten tenten, de ontmantelde barricades en her en der een verdwaald luchtbed. Een puinzooi is het, maar al snel komt een grote schoonmaakploeg om alles op te ruimen.

Nog vier demonstranten vast

Tegelijkertijd keren de eerste vrijgelaten demonstranten terug naar de plek waar ze hun spullen moesten achterlaten. In totaal werden 140 demonstranten aangehouden, daarvan zitten er nog vier vast. De Mobiele Eenheid greep vannacht om 3.00 uur in, een kleine twee uur later reed de laatste bus met aangehouden demonstranten weg. De demonstratie begon gistermiddag toen zo'n honderd Pro-Palestijnse betogers hun tenten op hadden gezet bij het Roeterseilandcomplex, in de avond werd het aantal mensen dat daar op de been was enkele honderden.

Eén van hen, Colin Klijmij, was de hele avond aanwezig. "Ik stond niet op de barricaden zelf, maar ik stond aan de overkant van het water", vertelt hij. "Dus meer vanuit solidariteit zeg maar." Ondertussen struint hij rond op het terrein, op zoek naar spullen van vrienden, maar zonder succes. "Ik denk dat het meeste al weg is gehaald, dus dat is jammer."