Spotgoedkoop en pijlsnel: fatbikes maken Noord-Hollandse wegen onveilig

De prijs voor de pijlsnelle fatbike van Deepower staat in schril contrast met wat je betaalt voor een 'legale' fatbike met een motor van maximaal 250 watt. Zo betaal je voor een fiets van het merk Windgoo met korting zo'n 1100 euro. Die fatbike heeft een topsnelheid van 25 kilometer per uur - de maximale toegestane snelheid van elektrisch aangedreven tweewielers.

Voor de helft van het geld, ga je dus ruim twee keer zo hard. Geen wonder dat de snelle, goedkope fatbikes zo in trek zijn bij jongeren. Maar die snelheid en de lagere prijs hebben wel een keerzijde.

Triest record

De politie houdt geen cijfers bij van het aantal ongevallen waarbij specifiek fatbikes betrokken zijn. Wel zien ze dat het aantal ongevallen met ernstig letsel bij fietsers de laatste jaren sterk is toegenomen. Woordvoerder Roderick de Veen: "In 2022 stond er zelfs een triest record in de boeken: het hoogste aantal dodelijke fietsongevallen ooit. Deze cijfers houden min of meer gelijke tred met de opmars van de elektrische fiets en andere elektrisch aangedreven tweewielers, zoals de fatbike en speed-pedelec. We zien als politie dat jongere verkeersdeelnemers op een e-bike geregeld bij verkeersongelukken betrokken zijn."

Wat de veiligheid niet verbetert, is dat het voor fatbikers niet verplicht is om een helm te dragen. Dat is tegenwoordig wel verplicht op alle scooters. Volgens politiewoordvoerder De Veen zijn de twee vervoersmiddelen redelijk met elkaar te vergelijken. "Maar het is het nog maar de vraag of een fatbike na een officiële keuring wordt toegelaten op de weg."

