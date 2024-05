Docenten zijn 'woedend' en organiseren nieuwe demonstratie op UvA-campus

Om 16.00 uur organiseren docenten en medewerkers van de universiteit een staking en protest. Het is op hetzelfde grasveld waar gisteren de tenten werden opgesteld. "Sluit u bij ons aan om ervoor te zorgen dat het UvA-bestuur weet dat de gebeurtenissen van gisteravond misdadig zijn en dat zij moeten aftreden", zo staat er in de oproep.

Docenten zijn woedend

"Veel docenten zijn woedend", reageert docent sociologie Sam Hamer op de aangekondigde staking. Volgens de UvA-docent is het 'verschrikkelijk' dat de studenten zo zijn aangepakt door de politie. "Het is ongelofelijk dat het college van bestuur achter zulk gewelddadig politieoptreden staat."

Het solidariteitsprotest dat was aangekondigd voor de ingang van het hoofdgebouw op Roeterseiland, sluit zich aan bij het docentenprotest. "We zijn nog steeds hier", zo klinkt het op een aankondigingsbericht. "Solidariteit met Gaza, met Rafah en de gearresteerde studenten."

Of de demonstratie is aangekondigd bij de gemeente, is nog niet duidelijk.