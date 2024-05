Grote wietplantage ontdekt na brand in Zaans bedrijfspand

De brandweer kreeg in de nacht van 5 op 6 mei op half drie een melding binnen. Een brand in de meterkast was overgeslagen naar het plafond. Er kwam veel rook vrij en daardoor werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Ook werd een deel van het pand gesloopt.

Nu blijkt dat de brand hoogstwaarschijnlijk is ontstaan door een illegale wietplantage. Achter in het bedrijf zijn zo'n 1.500 planten aangetroffen. Een woordvoerder van de gemeente geeft ook aan dat een illegale stroom- en wateraftap is gezien, waardoor het pand voorlopig door de burgemeester gesloten is.

Legale wiethandel

Volgende maand, vanaf 17 juni, moet een legale proef ervoor zorgen dat dit soort praktijken uitdoven. "Dit voorbeeld laat zien dat het levensgevaarlijk is", licht de woordvoerder toe.

Met het legaal in- en verkopen van wiet wil de overheid ervoor zorgen dat er geen schimmige drugshandel meer is. Burgemeester Jan Hamming zei eerder dat hij hoopt dat 'houtje-touwtje ingerichte kwekerijen met illegale stroomaftap in woonwijken' zo gaan stoppen.