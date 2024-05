Huizer Museum gaat pas ontdekt topstuk tentoonstellen: laatste beeld van gesloopte molen

"Ik kreeg een siddering toen ik dit schilderij zag op de veiling", vertelt directeur Christian Pfeiffer van het Huizer Museum.

Christian, zelf molenaar, probeerde fondsen te werven om dit stuk aan te kopen. "Voor een werk als dit was dat nu te hoog gegrepen, maar ik ben heel blij dat het Zuiderzeemuseum het werk wel heeft gekocht en dat wij het na restauratie als eerste mogen laten zien. Het is zonder meer één van de belangrijkste schilderijen van Huizen ooit ontdekt."

Huizer molen

Het schilderij is redelijk uniek. "Er zijn maar een paar schilders van naam die de Huizer Molen hebben vastgelegd in de tijd dat de molen nog in bedrijf was", zegt conservator André Groeneveld van het Zuiderzeemuseum.

"Veelal werd de molen nageschilderd van foto’s of ansichtkaarten. Ook wij kenden dit schilderij van Co Breman niet. In overleg met het Huizer Museum is besloten dit werk aan te kopen en we zijn blij dat het schilderij straks in Huizen te zien. Bijna op de locatie waar de molen gestaan heeft", aldus Groeneveld.

Paar maanden te zien

Het schilderij is vanaf eind deze maand tot eind oktober te zien in het Huizer Museum. Directeur Christian Pfeiffer windt er geen doekjes om. "Ik vind dat elke Huizer dit kunstwerk gezien moet hebben", zegt hij trots.