Hilversumse 'Kleine Spoorbomen' komend najaar dicht voor autoverkeer

Er wordt al jaren gesproken over de afsluiting van de spoorwegovergang tussen de Koninginneweg en de Noorderweg voor autoverkeer. De overweg is nu nog druk en onoverzichtelijk. Door de overweg af te sluiten voor auto's moet de verkeersveiligheid verbeteren.

Dat was nooit het enige: vanwege het vele treinverkeer gaan de slagbomen nu nog meerdere keren per uur naar beneden, waardoor er geen auto's overheen kunnen en het verkeer vastloopt. Buurtbewoners hebben er veel last van. Ook dat moet straks tot het verleden behoren.