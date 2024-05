Westzaan toont '50 culturele tinten Zaans', maar heeft daarvoor nog wel acts nodig

"We hebben er ontzettend veel zin in", zegt organisator Joke Smit enthousiast op NH radio. De Westzaanse doelt op '50 jaar Zaanstad'. Tijdens dit evenement staat verschillende plekken in het teken van de vieren. Zo ook het dorp van Joke.

Van cabaret tot kinderkoor

Tijdens het evenement wil het dorp volgens de organisatie '50 culturele tinten' laten zien. Joke zoekt daarom nog kinderkoren, poppentheater, een goochelaar of cabaretier. "Zodat er nog meer afwisseling in het programma is", legt de Westzaanse uit.



Joke: "Het enthousiasme is groot. Het is voor en door Zaankanters." Het is daarom wel een harde eis dat de artiest uit de Zaanstreek komt én het moet geschikt zijn voor publiek. "Als je alleen maar zingt tussen de schuifdeuren thuis of onder de douche, ook leuk, maar dan zou ik het daarvoor houden."

28 en 29 september

Op 28 en 29 september laat Westzaan van zich horen. "Wij vinden Westzaan het mooiste dorp van Nederland en dat willen we graag delen met heel veel andere mensen", zegt Joke overtuigend.