Twee dagen na de overgave van de Duitsers werd Hilversum bevrijd: deze helden deden het

Na de oorlog

Na de oorlog zijn de overgebleven Polar Bears naar Duitsland getrokken. En toen dat klaar was, waren ze weer reguliere troepen in Engeland. Net zoals dat in Nederland gebeurt, is er heel veel gereorganiseerd en er is op dit moment geen enkel onderdeel van de Britse strijdkrachten meer die het embleem van de ijsbeer draagt. "Dus je kunt zeggen dat ze zijn uitgestorven", aldus de historicus.

Maar in Hilversum zullen de ijsberen niet zo snel vergeten worden. "Het zijn natuurlijk helden, want het zijn mensen die gesneuveld zijn en gevochten hebben voor de bevrijding van Europa en zeker ook Hilversum. Die vrijheid moeten we koesteren en blij mee zijn", zo vindt Hoogenraad.

Hilversum heeft al een paar jaar een monument om haar bevrijders te eren, op de plek waar ze bijna tachtig jaar geleden werden opgevangen: voor theater Gooiland.