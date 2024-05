Van stewardess tot smid: Annelied transformeert ijzer in kunst

Het was midden in de nacht dat de toen nog toekomstige vrouwelijke smid wakker schrok van haar eigen 'eureka-moment'. Dit smaakte naar meer en ze wilde nu echt het vak van smid gaan leren, in plaats van alleen zaken aan elkaar lassen. Annelied wilde creëren.

Pa van Dijk was in eerste instantie niet enthousiast. Dochterlief had nog niet heel veel blijk gegeven van doorzettingsvermogen dus hij was wat sceptisch. En ook over het fysieke aspect twijfelde hij. "Mijn vader was bang dat ik in een soort Oost-Duitse kogelstootster zou veranderen", zegt de opmerkelijk tengere Annelied. Toen hij zag hoe fanatiek zij was en hoe serieus zij het meende, steunde hij zijn dochter aan alle kanten.

Vrouwelijk ijzer

Op het moment dat de kersverse smid haar arm brak, ging ze voor een aantal jaar uit de roulatie. Smeden kon niet meer, workshops geven wel. En het toeval, of niet, wilde dat pa net met pensioen was gegaan. Dus Annelied deed de workshops in haar eigen smederij, die zij inmiddels in Huizen gevonden had. En pa deed het fysieke werk als iets voorgedaan moest worden.

De eigen smederij vond Annelied samen met het Smeedgilde. Die zocht een ruimte, en een smid, voor de workshops. Nog steeds kunnen mensen er terecht om te leren smeden. Het gaat dan wel om kunst, niet om technische zaken. Annelied merkt ook dat ze meer en meer haar vrouwelijke kant kwijt kan in het kunstzinnig smeden.

"IJzer is vrouwelijk", vertelt ze over de combinatie tussen het zachte en vrouwelijke enerzijds en het 'harde' van ijzer anderzijds. Dit komt dan ook steeds meer tot uiting in haar eigen kunst. Een harnas dat bij de ingang staat geëtaleerd, heeft duidelijk vrouwelijke rondingen.

Luidkeels zingen

De gesmede kunst van Annelied is in opdracht gemaakt of zij creëert voor zichzelf. In het eerste geval krijgt zij wel een design of ontwerp aangeleverd, maar mag zij meestal toch meedenken over de definitieve vormgeving. "Welke vind jij zelf het mooist?", is een vraag die klanten nog wel kunnen stellen. Ook mocht de smid meehelpen met het design van de award die de winnaar van het programma Project Rembrandt binnenkort krijgt uitgereikt.

De bijna autodidactische smid heeft niet in de gaten dat ze, terwijl ze de smidse aansteekt, keihard aan het zingen is. Buiten de smederij doet zij dit voor de lol en zingt ze solo klassieke stukken. Maar in de smederij is het, omdat ze het leukste vak van de wereld heeft: "Laat mij maar lekker mijn dingetje doen!"