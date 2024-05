Nog veel vraagtekens rond steekpartij: Hilversummer (39) blijft vastzitten

Ondanks de ernstige verwondingen van beide slachtoffers hebben zij tot nu toe niet meegewerkt aan letselonderzoek. Het is onduidelijk waarom niet. Hun advocaat zei er bij haar cliënten op aan te dringen dat de slachtoffers alsnog meewerken aan het onderzoek. De slachtoffers waren vandaag niet aanwezig in de rechtszaal.

Korte verklaring

De verdachte is een 39-jarige man uit Hilversum en werd geboren in Syrië. In de rechtszaal was ook een tolk aanwezig, die de verdachte bij stond. Wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest, blijft onduidelijk. De zaak werd vandaag verder niet inhoudelijk behandeld.

In een korte verklaring zei de verdachte wel dat de twee slachtoffers hem zouden hebben aangevallen en mishandeld. De verdachte zei geen mes te hebben gebruikt. Toen de rechter aan hem vroeg hoe de slachtoffers dan aan hun steekwonden zijn gekomen, wist de verdachte dit niet.

Voldoende ernstige bezwaren

Vanwege de zware beschuldigingen wees de rechter een verzoek tot vrijlating van de man af. Volgens de rechter zijn er 'voldoende ernstige bezwaren' om de verdachte nog langer vast te laten zitten.

Op 5 juli staat de verdachte opnieuw voor de rechter. Dan gaat de zaak verder.