Van 0 naar 6 stoplichten: fietstunnel bij Amstel Hotel twee maanden dicht door werkzaamheden

De werkzaamheden aan de tunnel zouden eigenlijk volgende week starten, maar de gemeente is een week eerder begonnen. De tunnel blijft tot en met begin volgende week wel nog begaanbaar voor de fietsers.

Zowel de brug als de tunnel worden grondig gereinigd, daarnaast wordt het beschadigde beton hersteld. Verlichting en tegels die stuk zijn worden ook vervangen. De werkzaamheden duren tot en met 5 juli.

Tot die tijd kunnen fietsers en scooters de belangrijke doorgaande route niet gebruiken. In plaats van de snelle route richting de Weesperzijde moeten de fietsers omfietsen de komende weken via de Wibautstraat en het Weesperplein. De omleiding is qua afstand niet het ergst, zo'n 600 meter, maar op de route kom je, als je niet tegen het verkeer infietst, wel opeens zes stoplichten tegen.