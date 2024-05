Rechtszaak van verdachte van Huizer moordzaak blijft maar vertraging oplopen

De verdachte zit nog altijd vast op verdenking van het plegen van een moord, vorig jaar zomer. Hij vertelde zelf over het slachtoffer, toen hij eind augustus vorig jaar een politiebureau in Den Bosch binnenliep.

De man vertelde dat er in een huis aan de Huizer Bovenmaatweg een dood persoon lag. Toen de politie daar inderdaad het lichaam van een 53-jarige vrouw vond, werd de man meteen opgepakt.

Verdachte ontkent

Eerder verklaarde de man dat hij niets te maken heeft met de dood van vrouw, maar dat hij wel een vermoeden had van haar overlijden. Daarom trok hij aan de bel bij het politiebureau in Den Bosch. De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar, maar er zou geen sprake zijn van een liefdesrelatie.

Justitie verdenkt de Amsterdammer van het vermoorden - dan wel doodslag - van de vrouw. Hij zou dit hebben gedaan door haar te 'smoren', een ander woord voor verstikken. Ook zou hij na het vermoorden van de vrouw er met haar mobiele telefoon, televisie, auto, pinpas en ANWB-pas vandoor zijn gegaan.

Medische perikelen

Door de medische perikelen van de verdachte en delen van het onderzoek die nog plaats moeten vinden, is het onduidelijk wanneer er meer duidelijk wordt over bijvoorbeeld de strafeis tegen de verdachte.

De verdachte heeft een nierziekte en moet geopereerd worden aan kapotte zenuwen in zijn buik. Hij zou medicijnen moeten krijgen, maar volgens hem gaat dat in de gevangenis niet goed. Daardoor is hij al een paar keer in het ziekenhuis beland.

Deze medische problematiek zorgt ervoor dat de strafzaak inmiddels flinke vertraging heeft opgelopen. Zo is hij nog niet verhoord en is de plaatsing in het Pieter Baan Centrum op de lange baan geschoven.

Door dit in de rechtbank te bespreken hoopt de verdachte te laten zien dat de vertraging van het onderzoek niet aan hem ligt. Daarnaast hoopt de Amsterdammer dat hij hierdoor toch de medische zorg krijgt die hij nodig heeft. "Ook al ben ik gedetineerde, ik ben ook een mens."