Losgerukte stenen en bekladde muren: UvA likt wonden na onrustige demonstratienacht

De demonstratie begon gistermiddag toen zo'n honderd Pro-Palestijnse betogers hun tenten op hadden gezet bij een van de UvA-locaties, het Roeterseilandcomplex. Na 21.00 uur ontstond er een opstootje tussen de demonstranten en tegendemonstranten. Vanaf dat punt werd het grimmig.



Om 03.00 uur vannacht greep de Mobiele Eenheid in. Twee uur later reed de laatste bus met aangehouden demonstranten weg. Tijdens de ontruiming werd er gegooid met vuurwerk en stenen in de richting van de politie, een van de agenten liep gehoorschade op. Dat laat een politiewoordvoerder weten aan de NOS.

Alleen demonstranten die geïdentificeerd konden worden, mochten het politiebureau vanmorgen vroeg weer verlaten. Volgens verslaggever Jimmy Miltenburg, die al vroeg op de campus was, blijven zij wel nog verdachten in de zaak. Vier demonstranten zitten momenteel nog vast. Een van hen zit vast voor belediging, de andere drie voor openbare geweldpleging.

Hoofdschuddend

Schoonmaakploegen lopen hoofdschuddend rond op het terrein. "Niet vanwege hun boodschap, wel vanwege alles wat gesloopt is", vertelt Jimmy op NH Radio.

De groep demonstranten eiste openheid over de eventuele samenwerkingen die de Universiteit heeft met Israël. De Universiteit van Amsterdam heeft dat inmiddels gedaan: "De UvA wil onder geen enkel beding bijdragen aan oorlogsvoering en ook willen we niet meewerken aan uitwisseling op het gebied van militair gericht onderwijs. Voor zover wij kunnen beoordelen, voldoen onze huidige samenwerkingen daaraan", staat in een bericht op de site van UvA.

Uitwisselingen

De UvA laat weten met drie universiteiten studenten uit te wisselen: de University of Tel Aviv, Hebrew University of Jerusalem en de Ben Gurion University. Maar, geen van deze uitwisselingen zijn op dit moment actief vanwege het negatieve reisadvies dat op dit moment geldt.

Ook doet de UvA mee aan acht Europese onderzoeksprojecten, waar ook Israëlische onderzoekers aan deelnemen. Een daarvan, het INHERIT-project, is gericht op detectie van explosieven om aanslagen te voorkomen. Volgens de UvA draagt dit niet bij aan de militaire acties van Israël, maar is erop gericht om aanslagen te voorkomen.

'Triest om te zien'

Aan het ANP laat demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf weten het triest te vinden dat de politie moest ingrijpen. "Universiteiten zijn bij uitstek plekken voor debat en dialoog. Uiten van onvrede en emoties mag, maar doe dat op zo'n manier dat het voor iedereen veilig is en veilig voelt", aldus Dijkgraaf.