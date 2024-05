Gewonde bij mishandeling in AZC Den Helder, verdachte aangehouden

De mishandeling vond rond 20.30 uur plaats. Hoe het slachtoffer gewond is geraakt is niet bekend. Mogelijk is hij met glas gestoken, maar dat wordt nog onderzocht.

De vermoedelijke dader is aangehouden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn of haar toestand is niks bekend.

Een aanleiding voor de mishandeling is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.