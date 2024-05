Trein en perrons op Amsterdam Centraal ontruimd vanwege verdachte koffer

Het ging om de trein van Leiden naar Amsterdam. Bij aankomst op CS gingen de deuren niet meteen open. Passagiers moesten ongeveer een half uur wachten voordat ze naar buiten mochten. Een van hen vertelt aan AT5 dat de politie ze maanden om snel het perron te verlaten.

Inmiddels is de trein ontruimd. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) is op dit moment in de trein om de koffer op te sporen en te onderzoeken of de inhoud gevaarlijk is. Het perron en ook twee andere perrons aan de IJzijde zijn ontruimd voor onderzoek.