Liveblog: UvA vraagt demonstranten campus te verlaten, politie spreekt van 'aanzuigende werking'

22.04 uur

Vlak na het opstootje op het terrein is er buiten de barricades, op de Nieuwe Prinsengracht, ook een conflict opgelaaid. Op beelden is te zien hoe er met houten balken ingeslagen wordt. Iemand die dat aan het filmen was, raakte daarbij gewond. Hij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.