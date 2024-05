Liveblog: Roeterseiland nog steeds bezet, ME komt in beweging

23 minuten geleden

De Universiteit van Amsterdam maakte eerder op de avond bekend welke samenwerkingen ze hebben met Israëlische instituten. Dat was een van de eisen van de demonstranten.

De UvA werkt samen met drie universiteiten in Israël om studenten uit te wisselen: de University of Tel Aviv, Hebrew University of Jerusalem en de Ben Gurion University. "Geen van deze uitwisselingen zijn op dit moment actief, vanwege een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken", schrijft de UvA. Daarnaast participeren onderzoekers van de UvA in acht Europese onderzoeksprojecten waarin ook Israëlische onderzoekers of bedrijven aan meedoen. Dat gaat om samenwerkingen waar individuele UvA-onderzoekers bij betrokken zijn.

Het bestuur zegt 'een brede dialoog' te gaan organiseren over samenwerkingen met landen in oorlogssituaties. "De oorlog tussen Israël en Hamas heeft een grote impact op individuele studenten en medewerkers binnen onze gemeenschap. We begrijpen de behoefte om op de universiteit een gesprek over dit onderwerp te kunnen voeren."

Verder schrijft de universiteit dat demonstreren is toegestaan, maar dat er wel regels gelden. Die regels zijn bijvoorbeeld geen gezichtsbedekking, geen blokkades, geen overnachtingen, geen sfeer van intimidatie. Daarnaast moet onderwijs en onderzoek gewoon door kunnen gaan. "De UvA wil onder geen enkel beding bijdragen aan oorlogsvoering en ook willen we niet meewerken aan uitwisseling op het gebied van militair gericht onderwijs. Voor zover wij kunnen beoordelen, voldoen onze huidige samenwerkingen daaraan." In een bericht op de site van de UvA zijn alle samenwerkingen beschreven.